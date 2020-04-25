Юний голкіпер "Динамо" взимку міг опинитися в європейському топ-клубі

18-річний воротар "Динамо" Руслан Нещерет взимку минулого року міг перейти в "Монако".

Скаути французького клубу активно стежили за голкіпером під час виступу команди киян U-19 в Юнацької лізі УЄФА, повідомляє "Футбол 24".

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"Монако" намагався домовитися про перехід Нещерета в кінці грудня 2019 року, але клуби не дійшли згоди. Деталі пропозиції не розголошуються.

На початку року "біло-сині" підписали новий контракт з Нещеретом, розрахований до 2025 року. 18-річний Нещерет є вихованцем "Динамо", однак за першу команду не провів жодного матчу.

У нинішньому сезоні на рахунку Нещерета п'ять поєдинків в минулому розіграші Юнацької ліги УЄФА. Крім цього, він п'ять разів потрапляв у заявку основної команди киян на ігри чемпіонату і Кубку України.

"Монако" пішов на вимушену паузу, займаючи дев'яте місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи в активі 40 очок після 28 турів.

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