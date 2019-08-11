Юний голкіпер "Реалу" потиснув Луніна в заявці команди на спаринг з клубом Пауло Фонсеки

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Голкіпер "Реала" та збірної України Андрій Лунін пропустить товариський матч проти "Роми".

"Реал" у офіційному Twitter опублікував список гравців, які візьмуть участь у контрольному поєдинку з "вовками".

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Окрім Тібо Куртуа і Кейлора Наваса, в списку воротарів виявився 18-річний Тоні Фуідіас, який виступає за "Реал" U-18. Андрій Лунін поза заявкою команди.

Не потрапив до заявки і Хамес Родрігес, а от Гарет Бейл все ж отримав місце у складі команди Зінедіна Зідана.

Товариський матч між "Реалом" та "Ромою" відбудеться у неділю, 11 серпня, о 21:00 за київським часом.

Спорт 24 писав, що український воротар Андрій Лунін, швидше за все, знову відправиться в оренду. Голкіпер мадридського "Реала" дуже близький до того, щоб відправитися в оренду у "Вальядолід".

Також стало відомо, що Андрій Лунін потрапив в сферу інтересів італійського "Мілана". "Чорні дияволи" розглядають 20-річного українця в якості заміни для Джанлуїджі Доннарумма, який близький до переходу в ПСЖ.

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Теги: Спорт Реал Андрій Лунін Футбол
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