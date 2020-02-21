Юний гравець "Шахтаря" потрапив у топ-10 найдорожчих гравців Бразилії

Атакуючий півзахисник донецького "Шахтаря" Тете включений в список найдорожчих бразильських футболістів світу до 21 року.

Топ-10 представив авторитетний статистичний портал Transfermarkt.

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Портал оцінює гравця в 17 мільйонів євро, що дозволило йому опинитися на 8-му рядку з 10-ти.

Перші два місця посіли футболісти мадридського "Реала" – 19-річні Вінісіус Жуніор і Родріго. Вартість у талантів однакова – по 50 мільйонів євро. У топ-3 також увійшов 17-річний хавбек "Палмейраса" Габріел Верон (25 мільйонів).

Топ-10 найдорожчих молодих гравців Бразилії:

У поточному сезоні 20-річний хавбек забив 8 голів і зробив 6 асистів в 29 матчах за донецький клуб.