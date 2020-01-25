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Юний талант "Шахтаря" травмувався і вибув на три місяці

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Манор Соломон / ФК "Шахтар"

20-річний ізраїльський вінгер донецького "Шахтаря" Манор Соломон пропустить близько 12 тижнів через травму.

Футболіст пошкодив задню поверхню стегна на тренувальному зборі команди в Туреччині, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Таким чином, Манор пропустить обидва матчі своєї команди проти "Бенфіки" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У нинішньому сезоні Соломон забив 3 м’ячі і віддав 2 результативні передачі в 18 матчах "гірників" у всіх турнірах.

"Шахтар" підписав Соломона в січні 2019 року. Повідомлялося, що трансфер обійшовся чемпіонам України в 5,8 млн євро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возвращайся скорее, @manorsolomon! Полузащитник «Шахтера» пропустит около 12 недель из-за повторного повреждения мышц задней поверхности правого бедра. ⠀ Come back soon, @manorsolomon! Shakhtar midfielder will be out for about 12 weeks due to a recurrent hamstring muscle strain on his right leg. ⠀ Повертайся швидше, @manorsolomon! Півзахисник «Шахтаря» пропустить близько 12 тижнів через повторне ушкодження м’язів задньої поверхні правого стегна.

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту
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