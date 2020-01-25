Юний талант "Шахтаря" травмувався і вибув на три місяці

20-річний ізраїльський вінгер донецького "Шахтаря" Манор Соломон пропустить близько 12 тижнів через травму.

Футболіст пошкодив задню поверхню стегна на тренувальному зборі команди в Туреччині, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також: Стали відомі сенсаційні подробиці допінг-скандалу за участю Бєсєдіна

Таким чином, Манор пропустить обидва матчі своєї команди проти "Бенфіки" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У нинішньому сезоні Соломон забив 3 м’ячі і віддав 2 результативні передачі в 18 матчах "гірників" у всіх турнірах.

"Шахтар" підписав Соломона в січні 2019 року. Повідомлялося, що трансфер обійшовся чемпіонам України в 5,8 млн євро.