Юний талант "Шахтаря" травмувався і вибув на три місяці
20-річний ізраїльський вінгер донецького "Шахтаря" Манор Соломон пропустить близько 12 тижнів через травму.
Футболіст пошкодив задню поверхню стегна на тренувальному зборі команди в Туреччині, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Таким чином, Манор пропустить обидва матчі своєї команди проти "Бенфіки" в 1/16 фіналу Ліги Європи.
У нинішньому сезоні Соломон забив 3 м’ячі і віддав 2 результативні передачі в 18 матчах "гірників" у всіх турнірах.
"Шахтар" підписав Соломона в січні 2019 року. Повідомлялося, що трансфер обійшовся чемпіонам України в 5,8 млн євро.
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