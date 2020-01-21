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Юний російський хокеїст грубо збив суперника, а другого відправив у нокаут під час матчу – відео

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Микита Охотюк / instagram.com/okhotyuk_jr

Російський хокеїст Микита Охотюк за хвилину в матчі юніорської ліги Онтаріо зумів збити одного суперника, а іншого, який вирішив заступитися за партнера, відправити в нокдаун прямо на льодовому майданчику.

Все це відбулося у матчі команд "Ошава Дженералз" (Oshawa Generals) та "Оттава 67" (Ottawa 67's). Саме за останню і виступає росіянин Охотюк. А сама команда є фарм-клубом "Нью-Джерсі Девілс" (New Jersey Devils).

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Наприкінці першої двадцятихвилинки росіянин провів прийом проти Доусона Маккіні, заблокувавши його. Це була так званий "млин", або ж Hip Checks, коли хокеїст підставляє стегно  на шляху суперника. Після цього хокеїст виконує пірует в повітрі, а його ноги роблять рух, який нагадує рух крил вітряка.

Відео силового прийому

Коли ж за партнера вирішив заступитися Джованні Валлатті, росіянин вступив з ним в бій. І відправив його в нокдаун.

Відео бійки хокеїстів

За цю бійку Охотюк отримав п'ять хвилин штрафу (Валлатті – сім, як ініціатор бійки). 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей Новини Спорту
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