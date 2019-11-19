Юний словенець продовжує переписувати історію НБА, повторивши легендарне досягнення ЛеБрона

Захисник "Далласа" Лука Дончіч став другим наймолодшим гравцем в історії НБА, який оформив тріпл-дабл, набравши як мінімум 40 очок.

Дончіч повторив унікальне досягнення ЛеБрона Джеймса в матчі регулярного чемпіонату з "Сан-Антоніо Сперс" (117:110).

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Словенець став другим баскетболістом молодше 21 року, якому вдалося оформити 40-очковий тріпл-дабл в матчі НБА. Всього в поєдинку з "Сан-Антоніо" він набрав 42 очки, віддав 12 результативних передач і зробив 11 підборів.

Також Лука став першим баскетболістом в історії "Маверікс" з 40-очковим тріпл-даблом в матчі Асоціації.

За підсумками зустрічі зі "шпорами" "Даллас" займає шосте місце в турнірній таблиці Західної конференції.

Даллас – Сан-Антоніо 117:110 (36:22, 23:27 34:30, 24:31)