Юний словенець продовжує переписувати історію НБА, повторивши легендарне досягнення ЛеБрона

114 Читать новость на русском
Лука Дончіч / Фото з відкритих джерел

Захисник "Далласа" Лука Дончіч став другим наймолодшим гравцем в історії НБА, який оформив тріпл-дабл, набравши як мінімум 40 очок.

Дончіч повторив унікальне досягнення ЛеБрона Джеймса в матчі регулярного чемпіонату з "Сан-Антоніо Сперс" (117:110).

Читайте також: Лень набрав три очки в програному матчі "Атланти" проти "Лейкерс": на матчі був Кобі Браянт

Словенець став другим баскетболістом молодше 21 року, якому вдалося оформити 40-очковий тріпл-дабл в матчі НБА. Всього в поєдинку з "Сан-Антоніо" він набрав 42 очки, віддав 12 результативних передач і зробив 11 підборів.

Також Лука став першим баскетболістом в історії "Маверікс" з 40-очковим тріпл-даблом в матчі Асоціації.

За підсумками зустрічі зі "шпорами" "Даллас" займає шосте місце в турнірній таблиці Західної конференції.

Даллас – Сан-Антоніо 117:110 (36:22, 23:27 34:30, 24:31)

 

Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
сьогодні
5886
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол NBA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Юний словенець продовжує переписувати історію НБА, повторивши легендарне досягнення ЛеБрона
сьогодні 10:50 Юний словенець продовжує переписувати історію НБА, повторивши легендарне досягнення ЛеБрона
Вісент Луїс 114
Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
18 листопада 13:15 Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
Андрій Тудовші 9022
Розгромні перемоги Іспанії та Швейцарії, 9 голів від Італії: результати Євро-2020 18 листопада
сьогодні 08:39 Розгромні перемоги Іспанії та Швейцарії, 9 голів від Італії: результати Євро-2020 18 листопада
Юрій Семенюк 606
Гандболістка збірної України отримала пропозицію одружитися відразу після матчу: милі фото
18 листопада 20:21 Гандболістка збірної України отримала пропозицію одружитися відразу після матчу: милі фото
Юрій Семенюк 3137
Red Bull встановив новий рекорд на найшвидший піт-стоп Формули-1: ефектне відео
18 листопада 19:08 Red Bull встановив новий рекорд на найшвидший піт-стоп Формули-1: ефектне відео
Юрій Семенюк 1500
Новини
Більше новин
Залиште відгук