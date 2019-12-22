Юний талант "Баварії" забив переможний гол першим дотиком у двох матчах поспіль: відео

18-річний нідерландець Джошуа Зіркзе робить перші кроки у дорослому футболі. У двох останніх матчах нідерландець приніс перемоги "Баварії" своїми голами.

У середу, 18 грудня, Джошуа Зіркзе дебютував за "Баварію". Він вийшов на заміну на 90-й хвилині в рамках 16 туру Бундесліги проти "Фрайбурга". Джошуа змінив Філіппе Коутіньйо.

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Уже через 2 хвилини Зіркзе зробив перший дотик у матчі, який виявився гольовим. Нідерландець відгукнувся на пас Сержа Гнабрі та вивів "Баварію" вперед (2:1).

Після голу Джошуа добив господарів поля точним ударом Гнабрі – 3:1.

Відео голу Зіркзе у матчі з "Фрайбургом"

У суботу, 21 грудня, "Баварія" грала матч 17 туру Бундесліги проти "Вольфсбурга". І знову мюнхенці мучилися із суперником.

На 83 хвилині тренер "червоних" Хансі Флік вирішив повторити сценарій поєдинку з "Фрайбургом". Він випустив Зіркзе замість Коутіньйо. Через ті ж таки дві хвилини нідерландець віддячив за довіру.

Джошуа скористався пасом Томаса Мюллера та першим дотиком у матчі засмутив голкіпера "вовків". Своїм голом Зіркзе вивів "Баварію" вперед.

А через чотири хвилини, як у попередній грі, добив гостей все той же Гнабрі.

Баварія – Вольфсбург відеоогляд матчу

Зіркзе увійшов в історію "Баварії" як лише другий гравець, який у двох стартових матчах забив два м'ячі. Подібне вдавалося лише в далекому 1966 році Пітеру Вернеру.

Окрім того, нідерландець став третім наймолодшим автором голу "Баварії" в історії Бундесліги. У молодшому віці за Зіркзе забивали тільки Роке Санта-Крус та Альфонсо Девіс.