24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Юний талант "Баварії" забив переможний гол першим дотиком у двох матчах поспіль: відео

279 Читать новость на русском
Джошуа Зіркзе забив переможний гол "Баварії" у двох матчах поспіль / twitter.com/FCBayern

18-річний нідерландець Джошуа Зіркзе робить перші кроки у дорослому футболі. У двох останніх матчах нідерландець приніс перемоги "Баварії" своїми голами.

У середу, 18 грудня, Джошуа Зіркзе дебютував за "Баварію". Він вийшов на заміну на 90-й хвилині в рамках 16 туру Бундесліги проти "Фрайбурга". Джошуа змінив Філіппе Коутіньйо.

Читайте також: "Баварія" офіційно призначила головного тренера до кінця сезону

Уже через 2 хвилини Зіркзе зробив перший дотик у матчі, який виявився гольовим. Нідерландець відгукнувся на пас Сержа Гнабрі та вивів "Баварію" вперед (2:1).

Після голу Джошуа добив господарів поля точним ударом Гнабрі – 3:1.

Відео голу Зіркзе у матчі з "Фрайбургом"

У суботу, 21 грудня, "Баварія" грала матч 17 туру Бундесліги проти "Вольфсбурга". І знову мюнхенці мучилися із суперником.

На 83 хвилині тренер "червоних" Хансі Флік вирішив повторити сценарій поєдинку з "Фрайбургом". Він випустив Зіркзе замість Коутіньйо. Через ті ж таки дві хвилини нідерландець віддячив за довіру.

Джошуа скористався пасом Томаса Мюллера та першим дотиком у матчі засмутив голкіпера "вовків". Своїм голом Зіркзе вивів "Баварію" вперед.

А через чотири хвилини, як у попередній грі, добив гостей все той же Гнабрі.

Баварія – Вольфсбург відеоогляд матчу

Зіркзе увійшов в історію "Баварії" як лише другий гравець, який у двох стартових матчах забив два м'ячі. Подібне вдавалося лише в далекому 1966 році Пітеру Вернеру.

Окрім того, нідерландець став третім наймолодшим автором голу "Баварії" в історії Бундесліги. У молодшому віці за Зіркзе забивали тільки Роке Санта-Крус та Альфонсо Девіс.

Чому Росія не зможе поновити будівництво "Північного потоку-2" своїми кораблями
сьогодні
5050
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Баварія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:30 Юний талант "Баварії" забив переможний гол першим дотиком у двох матчах поспіль: відео
Юрій Семенюк 276
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 646
сьогодні 12:55 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 2346
21 грудня 17:49 Син легендарного боксера здався в бою з колишнім суперником Дерев'янченка: відео
Юрій Семенюк 1550
20 грудня 20:01 Формула-1: вболівальники вибрали найкращу гонку сезону
Вісент Луїс 147
Новини
Більше новин
Залиште відгук