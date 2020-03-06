Юний талант "Динамо" відреагував на чутки про конфлікт з Михайличенком

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко заявив, що не критикував головного тренера команди Олексія Михайличенка.

У матчі проти "Колоса" (2:0) 3 березня хавбек був замінений вже на 31-й хвилині зустрічі.

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"Ніколи в житті не дозволяв собі і не дозволю критикувати тренера. Моя робота – виходити на поле і грати в футбол. Це все вигадка непорядних людей", – написав Шапаренко в Instagram.