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Юний талант "Динамо" відреагував на чутки про конфлікт з Михайличенком

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Микола Шапаренко / ФК "Динамо"

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко заявив, що не критикував головного тренера команди Олексія Михайличенка.

У матчі проти "Колоса" (2:0) 3 березня хавбек був замінений вже на 31-й хвилині зустрічі.

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"Ніколи в житті не дозволяв собі і не дозволю критикувати тренера. Моя робота – виходити на поле і грати в футбол. Це все вигадка непорядних людей", – написав Шапаренко в Instagram.

  • У переможному матчі 21 туру УПЛ з Колосом Михайличенко замінив Шапаренка на 31 хвилині. Один з інформаційних порталів написав, що Шапаренко назвав тренера "фізруком".
  • В поточному сезоні 21-річний хавбек зіграв за Динамо 9 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до літа 2023 року.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Олексій Михайличенко Динамо Футбол
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