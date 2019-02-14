Юний талант "Шахтаря" відмовився переходити в клуб-аутсайдер УПЛ
18-річний півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик відмовився переходити в "Арсенал-Київ" на правах оренди.
Про це повідомив ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик в авторській програмі "Циганик Live" на FootballHub.
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Згідно з його інформацією, 18-річний хавбек хоче проявити себе в складі першої команди "гірників".
Краще отримувати практику на тренуваннях в "Шахтарі", аніж переходити у якийсь непевний клуб типу київського "Арсеналу". Мудрик не хоче в "Арсенал",
– сказав Циганик.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" має намір віддати Мудрика в оренду, пізніше про це розповів генеральний директор донеччан Сергій Палкін. Юний півзахисник дебютував за команду Паулу Фонсеки минулої осені в матчі Кубка України проти "Олімпіка". На зимових зборах Мудрик відзначився першим голом за основну команду "Шахтаря".