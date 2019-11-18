Юний Ціціпас несподівано переміг Тіма у фіналі Підсумкового турніру ATP: фото

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Стефанос Ціціпас / Фото з відкритих джерел

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас став переможцем Підсумкового турніру року, обігравши у фіналі австрійця Домініка Тіма в трьох партіях.

Ціціпас в трьох сетах здолав австрійця  Тіма, завоювавши найбільший трофей в кар'єрі – 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4).

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Ціціпас поступився в першому сеті на тай-брейку, але в другій партії розгромив суперника, двічі вигравши його подачу. У вирішальному сеті справа також дійшла до тай-брейка, але в цей раз удача посміхнулася Ціціпасу.


Стефанос Ціціпас – переможець Підсумкового турніру ATP / Фото: АС

Зазначимо, що обидва фіналісти вперше грали в титульному матчі на даному турнірі. 21-річний Ціціпас став наймолодшим переможцем з 2001 року, коли титул виграв Ллейтон Хьюїтт у віці 20 років і 9 місяців.

До слова, Ціціпас є сином радянської тенісистки Юлії Сальникової і грека Апостолоса Ціціпаса. Сальникова була багаторазовою чемпіонкою СРСР з тенісу, а також вигравала міжнародні турніри. У 1991 році вона вийшла заміж за Ціціпаса, прийняла грецьке громадянство і переїхала на батьківщину чоловіка.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс ATP
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