Юний Ціціпас несподівано переміг Тіма у фіналі Підсумкового турніру ATP: фото
Грецький тенісист Стефанос Ціціпас став переможцем Підсумкового турніру року, обігравши у фіналі австрійця Домініка Тіма в трьох партіях.
Ціціпас в трьох сетах здолав австрійця Тіма, завоювавши найбільший трофей в кар'єрі – 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4).
До слова: Зірковий Надаль вп'яте у кар'єрі завершить сезон першою ракеткою світу
Ціціпас поступився в першому сеті на тай-брейку, але в другій партії розгромив суперника, двічі вигравши його подачу. У вирішальному сеті справа також дійшла до тай-брейка, але в цей раз удача посміхнулася Ціціпасу.
Стефанос Ціціпас – переможець Підсумкового турніру ATP / Фото: АС
Зазначимо, що обидва фіналісти вперше грали в титульному матчі на даному турнірі. 21-річний Ціціпас став наймолодшим переможцем з 2001 року, коли титул виграв Ллейтон Хьюїтт у віці 20 років і 9 місяців.
До слова, Ціціпас є сином радянської тенісистки Юлії Сальникової і грека Апостолоса Ціціпаса. Сальникова була багаторазовою чемпіонкою СРСР з тенісу, а також вигравала міжнародні турніри. У 1991 році вона вийшла заміж за Ціціпаса, прийняла грецьке громадянство і переїхала на батьківщину чоловіка.
Вибір редакції
-
Євро-2020: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи17 листопада , 18:52
-
Україна на останній хвилині вирвала нічию у матчі відбору на Євро-2020 з Сербією: відео17 листопада , 17:54
-
Українець Голуб ефектним нокаутом в останньому раунді захистив чемпіонський титул: відео17 листопада , 12:19