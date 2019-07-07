Юний український баскетболіст дебютував у літній лізі НБА: відео

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Іссуф Санон
Іссуф Санон / FIBA

Перспективний 19-річний український баскетболіст Іссуф Санон дебютував у Літній лізі НБА. Свій перший матч українець провів за "Вашингтон Візардс".

"Вашингтон" грав проти "Нью-Орлеан Пеліканс" і гра закінчилася перемогою "Візардс" з результатом 83:79.

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Санон провів на майданчику всього 8 хвилин, за які він встиг зробити одне підбирання, і не реалізував свій єдиний кидок.

Коротка біографія Іссуфа Санона

Іссуф Санон – український баскетболіст, захисник словенської "Олімпії". Він народився 1999 року у Донецьку. Мати Іссуфа українка, а батько – з Буркіна-Фасо.

У 2017 році перейшов до дорослої команди "Дніпра". В українській Суперлізі провів 13 матчів. 13 січня 2018 року підписав чотирирічний контракт зі словенським клубом "Олімпія".

13 лютого провів свій найрезультативніший матч у чемпіонаті Словенії, набравши 23 очки проти команди "Геліос Сунс".

Влітку 2018 року був обраний у другому раунді драфту НБА під загальним 44-м номером командою "Вашингтон Візардс".

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Теги: Спорт Баскетбол
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