Юрист Башенка: Нічого не знаю про коментарі клієнта в соцмережах

У Києві відбулося засідання Федерації велосипедного спорту України через конфлікт Олександра Башенка та Ганни Соловей. Глава ФВСУ Башенко був відсутній на засіданні, а його інтереси представляв юрист.

Перший віце-президент ФВСУ Андрій Гривко поділився своїм баченням конфлікту між Башенком і Соловей.

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У нас є тільки президент. Федерація велоспорту України є його активом, де всі повинні йому підкорятися і мовчки сидіти. Це головна проблема на сьогодні,

– сказав Гривко.

Башенко наразі не в Україні. На засіданні конференції ФВСУ його представляв юрист Дмитро Король, повідомляє Xsport.

Я не знайомий з висловлюваннями свого клієнта. Мені не надали жодної роздруківки на засіданні. У заяві не передбачено будь-яких правопорушень, які були озвучені. Що стосується коментарів у соцмережах, мені про них нічого не відомо, оскільки я не використовую Facebook,

– заявив юрист.

Що відомо про скандал ?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.М.



Славнозвісний пост з привітанням Ганни Соловей від Федерації велоспорту України

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення. "Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,

– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.

Обурені через скандал з чемпіонкою Соловей велосипедисти та активісти прийшли з протестом під Міністерство молоді та спорту.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов зустрівся з Ганною Соловей та висловив підтримку щодо відставки Башенка. Жданов підтримав вимогу про повне перезавантаження Федерації велоспорту та заміну її президії.