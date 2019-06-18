Юристка Суркіса переконує УЄФА дати збірній Україні технічні поразки за Мораеса, – журналіст

Футбольні асоціації Португалії та Люксембургу оскаржили рішення УЄФА у так званій "справі Жуніора Мораеса". УЄФА вирішив не карати збірну України через участь Мораеса в матчах відбіркового етапу Євро-2020.

Водночас журналіст телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2" Ігор Бурбас повідомляє, що в УЄФА працює проти Української асоціації футболу юристка Григорія Суркіса.

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Григорій Суркіс, який йде у Верховну Раду від партії "Опозиційна платформа – За життя", український футбольний функціонер. З 1993 до 1998 року був президентом київського "Динамо", також був головою Федерації футболу України та віце-президентом УЄФА.

За словами Бурбаса, юристка Ольга Жуковська працює проти УАФ й переконує УЄФА, що Україну потрібно покарати.

Футбольну Швейцарію українські міжусобиці уже не дивують. Після позову "Динамо" проти ФФУ (йдеться про технічну поразку "Динамо" від "Маріуполя", – Спорт24) вже юристка Г.Суркіса пані Жуковська тиждень опрацьовує членів Апеляційного Комітету УЄФА впаяти її ж рідній Україні 2 технарі (технічні поразки, – Спорт24) у справі Мораеса. Сподіваємось, цьому не бути. Рішення завтра,

– написав Бурбас у своєму Twitter.

Збірна України вже виграла три матчі у відбірковому циклі Євро-2020. Двічі підопічні Андрія Шевченка обіграли Люксембург, розгромили Сербію та розписали нічию з Португалією. В активі "синьо-жовтих" 10 очок та перше місце в групі B.

Скандал щодо натуралізації Жуніора МораесаЖуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної . Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.



Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років.



Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. То ж справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі. Згодом в УЄФА були подані апеляції на рішення УЄФА не карати Україну.