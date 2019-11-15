Юрій Максимов очолив полтавську "Ворсклу"

У п'ятницю, 15 листопада, на заміській базі "Ворскли" керівники клубу представили футболістам фахівця, який відтепер стане на тренерський місток наставника головної команди – Юрія Максимова.

50-річний фахівець уже провів перше ознайомче тренування зі своєю новою командою.

Ім’я Юрія Максимова широко відоме за виступами у київському "Динамо" часів Валерія Лобановського. А також за грою за німецький "Вердер".

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Останнім клубом, який тренував Юрій Максимов, була азербайджанська "Кешля". Першого тренерського досвіду набув за кордоном, у сусідній Білорусі. Далі були вітчизняні клуби – київські ЦСКА та "Оболонь", "Кривбас", донецький "Металург", а далі російська "Мордовія" із Саранська і казахстанський "Тараз".

Нагадаємо, напередодні, 14 листопада, "Ворскла" звільнила Віталія Косовського з посади головного тренера команди.