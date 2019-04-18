Юрій Вернидуб покине "Зорю" до кінця тижня, – ЗМІ

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб може покинути команду до кінця поточного тижня.

Про це повідомляє інформаційний сайт уболівальників луганського клубу.

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Фахівець не з'явився на післяматчевій прес-конференції після вильоту команди з Кубка України від "Інгульця" (1:2), за що йому загрожує грошовий штраф. Замість Вернидуба на прес-конференцію прийшов член тренерського штабу "Зорі" Олександр Грицай.

Остаточне рішення буде прийнято після розмови президента "Зорі" Євгена Геллера з Юрієм Вернидубом.

До кінця сезону клуб можуть очолити Олександр Грицай або Сергій Попов в якості в.о. головного тренера.

Юрій Вернидуб очолив "Зорю" в 2011 році. За цей час луганчани ставали бронзовими призерами чемпіонату України і виходили в фінал Кубка. Також "Зоря" стала постійним учасником групового етапу Ліги Європи.

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