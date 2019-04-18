Юрій Вернидуб покине "Зорю" до кінця тижня, – ЗМІ

11 Читать новость на русском
Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб / ФК "Зоря"

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб може покинути команду до кінця поточного тижня.

Про це повідомляє інформаційний сайт уболівальників луганського клубу.

Читайте також: "Інгулець" кумедно потролив "Зорю" після виходу у фінал Кубка України: фото

Фахівець не з'явився на післяматчевій прес-конференції після вильоту команди з Кубка України від "Інгульця" (1:2), за що йому загрожує грошовий штраф. Замість Вернидуба на прес-конференцію прийшов член тренерського штабу "Зорі" Олександр Грицай.

Остаточне рішення буде прийнято після розмови президента "Зорі" Євгена Геллера з Юрієм Вернидубом.

До кінця сезону клуб можуть очолити Олександр Грицай або Сергій Попов в якості в.о. головного тренера.

Юрій Вернидуб очолив "Зорю" в 2011 році. За цей час луганчани ставали бронзовими призерами чемпіонату України і виходили в фінал Кубка. Також "Зоря" стала постійним учасником групового етапу Ліги Європи.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
сьогодні
47494
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Визначилися учасники півфіналу Ліги чемпіонів: команди та дати матчів
сьогодні 08:50 Визначилися учасники півфіналу Ліги чемпіонів: команди та дати матчів
997
Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
16 квітня 18:27 Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
Станіслав Безушко 245
"Ліверпуль" на виїзді розгромив "Порту" та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 07:40 "Ліверпуль" на виїзді розгромив "Порту" та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів: відео
511
Представлено яскраве промо бою Берінчик – Аракава: відео
17 квітня 22:19 Представлено яскраве промо бою Берінчик – Аракава: відео
483
Фінал Кубка України: хто зіграє та коли
17 квітня 21:27 Фінал Кубка України: хто зіграє та коли
487
Новини
Більше новин
Залиште відгук