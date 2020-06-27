Український півзахисник "Лечче" Євген Шахов почав матч із перших хвилин, але ніяк не зміг допомогти команді уникнути розгромної поразки. "Ювентус" не залишив сліду від гостей зустрічі.

У рамках 28 туру "Ювентус" зустрічався з "Лечче" українця Шахова, пише 24 канал.

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Український хавбек Євген Шахов провів на полі весь поєдинок. У першому таймі гості вдало оборонялись та не дали туринській команді відкрити рахунок.

Лише в другому таймі "Ювентус" здолав захист гостей. Додамо, що "Лечче" з 32-ї хвилини грав в меншості. Початок у матчі поклав гол Дібали. Далі голкіпера суперників також засмутили Роналду, який вдало реалізував пенальті, Ігуаїн та Де Лігт.

У підсумку туринський клуб розгромно переміг суперника – 4:0.

Ця поразка стала історичною. "Лечче" став першою командою в історії, яка пропустила мінімум чотири голи у чотирьох матчах Серії А поспіль.

"Ювентус" залишається лідером Серії А, у їх активі 69 набраних пунктів.

"Лечче" українця із 25 очками посідає 18 місце та залишається у зоні вильоту.

У цьому сезоні українець провів 18 поєдинків та зробив три асисти.

Додамо, що влітку 2019 року Шахов відмовився від подовження контракту з ПАОКом, натомість на правах вільного агента уклав контракт з італійським "Лечче", яке уперше з 2012 року повернулося до елітного італійського дивізіону.

Огляд матчу Ювентус – Лечче