Ювентус – Брешія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії
В п'ятому турі чемпіонату Італії "Брешія" приймає "Ювентус". Чемпіон їде в гості до дебютанта серії А.
Перспективи у "ластівок" на позитивний результат не надто яскраві.
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"Ювентус" – беззаперечний фаворит. Коефіцієнт на перемогу гостей – 1,44. На те, що виграють господарі – 7,6. Нічию оцінюють коефіцієнтом – 5.
Прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії
Втім, виграти в обох половинах зустрічі "старій синьйорі" буде вкрай непросто. Коефіцієнт – 3,38. Майже така ж ймовірність того, що "Брешія" тріумфує бодай в одному із таймів – 3,45.
Прогноз букмекерів на хід матчу "Ювентус" – "Брешія"
До слова, футболіст збірної України влітку міг перейти в "Ювентус", але відмовився. Компанію Руслану Маліновському в "Аталанті" та Євгену Шахову в "Лечче" міг скласти й Олександр Зінченко.