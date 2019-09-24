Ювентус – Брешія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

В п'ятому турі чемпіонату Італії "Брешія" приймає "Ювентус". Чемпіон їде в гості до дебютанта серії А.

Перспективи у "ластівок" на позитивний результат не надто яскраві.

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"Ювентус" – беззаперечний фаворит. Коефіцієнт на перемогу гостей – 1,44. На те, що виграють господарі – 7,6. Нічию оцінюють коефіцієнтом – 5.



Прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

Втім, виграти в обох половинах зустрічі "старій синьйорі" буде вкрай непросто. Коефіцієнт – 3,38. Майже така ж ймовірність того, що "Брешія" тріумфує бодай в одному із таймів – 3,45.



Прогноз букмекерів на хід матчу "Ювентус" – "Брешія"

В разі перемоги "Ювентус" бодай на день очолить турніру таблицю. Повернутись на звичне місце "бьянконері" спробують 24 вересня. Стартовий свисток на арені "Маріо Рігамонті" пролунає о 22:00 за Києвом.

До слова, футболіст збірної України влітку міг перейти в "Ювентус", але відмовився. Компанію Руслану Маліновському в "Аталанті" та Євгену Шахову в "Лечче" міг скласти й Олександр Зінченко.