Ювентус – Атлетіко: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Ювентус – Атлетіко дивитися онлайн

У вівторок, 26 листопада, відбудеться одне з центральних протистоянь у Лізі чемпіонів – іспанський "Атлетіко" прийматиме італійський "Ювентус". Переглянути цей матч можна буде і в Україні.

Матчі Ліги чемпіонів по телебаченні в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Однак жоден з них не покаже цей матч. Адже на першому з них у прямому ефірі транслюватимуть матч "Манчестер Сіті" – "Шахтар", а на другому покажуть "Реал" – ПСЖ".

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Не покаже матч і відеосервіс Oll.tv, який офіційно транслює онлайн матчі Ліги чемпіонів в Україні.

Матч "Ювентус" – "Атлетіко" відбудеться у вівторок, 26 листопада. Початок матчу о 22:00. Відео голів та результат – на сайті Спорт24.

Відтак єдиним місцем, де можна буде офіційно подивитися матч "Ювентус" – "Атлетіко" є "Воля Футбол+" від інтернет-провайдера "Воля". Там передбачено можливість перегляду матчів як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті. Коштує послуга від 29 гривень на місяць. Ознайомитися з нею можна за посиланням.

Перегляд матчів Ліги чемпіонів обіцяє своїм абонентам і мобільний оператор lifecell у їх мобільному додатку TV+. 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Атлетіко Ювентус
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