Ювентус – Атлетіко: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

23 Читать новость на русском
Ювентус - Атлетіко: де дивитися онлайн матч Ліга чемпіонів 2018/2019
Ювентус – Атлетіко: де дивитися матч Ліги чемпіонів / twitter.com/atleti

"Ювентус" й "Атлетіко" зійдуться у безкомпромісній боротьбі за путівку в чвертьфінал Ліги чемпіонів. Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в Україні можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

Матч "Ювентус" – "Атлетіко" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Ювентус – Атлетіко: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпочнеться на каналі "Футбол 1", – о 21:15. У ній запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн матч "Ювентус" – "Атлетіко" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Ювентус" – "Атлетіко" відбудеться у вівторок, 12 березня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Ювентус" – "Атлетіко" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
592
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Атлетіко Ювентус
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
11 березня 17:41 Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
326
В Англії брутальний фанат відправив футболіста у нокдаун прямо на полі: відео
11 березня 15:28 В Англії брутальний фанат відправив футболіста у нокдаун прямо на полі: відео
1402
Легендарний тренер "Барселони" та "Баварії" завершив кар'єру
11 березня 13:58 Легендарний тренер "Барселони" та "Баварії" завершив кар'єру
234
Зі сльозами на очах: як Дмитро Підручний співав гімн України під час нагородження
11 березня 12:04 Зі сльозами на очах: як Дмитро Підручний співав гімн України під час нагородження
3442
Перемагають лише "Динамо" та "Шахтар", загострення інтриги в боротьбі за топ-6: підсумки 21 туру
11 березня 10:19 Перемагають лише "Динамо" та "Шахтар", загострення інтриги в боротьбі за топ-6: підсумки 21 туру
Ігор Саджениця 473
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук