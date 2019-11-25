Хто переможе у матчі "Ювентус" – "Атлетіко": букмекери дали свій прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 26 листопада, італійський "Ювентус" на власному полі прийматиме іспанський "Атлетіко" Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому протистоянні.

Ювентус – Атлетіко: анонс

Це буде четвертий офіційний матч між командами в цьому сезоні. На початку 2019 року "Ювентус" та "Атлетіко" зіграли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тоді в першому матчі в Мадриді перемогли "матрацники" 2:0, але в Турині господарі взяли реванш 3:0 та пройшли у чвертьфінал. Тоді хет-триком відзначився Кріштіану Роналду.

Після цього команди вже потрапили в одну групу сезону 2019/2020. Та іспанський клуб не зумів взяти реванш за минулу поразку. Навпаки, "Атлетіко" програвав 0:2, але зумів зрівняти рахунок на 90-й хвилині.

Матч "Ювентус" – "Атлетіко" відбудеться у четвер, 26 листопада. Початок матчу о 22:00. Відео голів та результат – на сайті Спорт24

Також варто відзначити, що "Ювентус" вже гарантував собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Натомість поразка "Атлетіко" може ускладнити це завдання для клубу. Адже німецький "Баєр" та російський "Локомотив" відстають лише на чотири очки, а в очній зустрічі між собою одна з них як мінімум набере залікові бали та наблизиться до іспанського клубу.

До слова: "Баварія", "Ювентус" і ПСЖ вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ювентус – Атлетіко: прогноз букмекерів

У цьому матчі букмекери віддають перевагу "Ювентусу" – 2,05-2,15 на перемогу італійського клубу. Натомість перемога "Атлетіко" оцінена в 3,80-4,12. Нічия у матчі – 3,15-3,20.



Коефіцієнти букмекерів на матч "Ювентус" – "Атлетіко"

Щодо ставок та кількість голів, то "тотал матчу більше 2,5" оцінений у 2,20-2,34. "Тотал матчу менше 2,5" – 1,60-1,67. При цьому гол Роналду тримав коефіцієнт 2,4. На те, що його суперник у цьому матчі (але партнер по збірній Португалії) Жоау Феліш заб'є – коефіцієнт 4,4.