Роналду вивів "Ювентус" у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відео

Італійський "Ювентус" переміг "Атлетіко" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Туринці вийшли до наступного раунду завдяки трьом голам португальця Кріштіано Роналду.

Ювентус – Атлетіко 3:0

Голи: Роналду, 27, 48, 86

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Італійський "Ювентус", програвши матч у Мадриді з рахунком 2:0, поставив себе у складне становище, оскільки забити два голи "Атлетіко" справа не з найлегших. Таким чином, ні для кого не було секретом, яким чином "матрацники" гратимуть на виїзді. Зі стартових хвилин підопічні Дієго Сіміоне окупувалися на власній половині поля, чекаючи на осічки "Юве".

Уже на 4 хвилині господарям вдалося забити гол. Джорджо К'єлліні зумів переправити м'яч у сітку воріт гостей, однак перед цим арбітр зафіксував фол Кріштіано Роналду й скасував взяття воріт. "Ювентус" продовжив "насідати" на "Атлетіко", але атаки туринців виглядали надто прогнозованими. Мадридці були готові до навісів "Ювентуса", з якими легко справлялися.

Ближче до середини тайму "Стара Синьйора" збільшила темп, внаслідок чого вдалося відкрити рахунок у грі. Роналду продавив Хуанфрана, який цей матч вимушений був проводити не на рідній позиції. Португальський нападник впевнено замкнув навіс у штрафний від Бернардескі – 1:0.

Відео голу Роналду

Окрилені успіхом футболісти "Ювентуса" понеслися вперед. Уже на 32 хвилині італійці заробили небезпечний штрафний. Однак Бернардескі пробив вище. Свою нагоду відзначитися під завісу тайму мав К'єлліні, проте Ян Облак був на висоті. "Атлетіко" мало справді небезпечний момент тільки в компенсований час. Мората, який свого часу грав за "Ювентус", головою замикав навіс у штрафний, але пробив трішки вище.

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По перерві "Ювентусу" відразу вдалося забити другий гол та зрівняти рахунок у протистоянні. Все той же Роналду переграв Яна Облака ударом головою. Канселу навісив на португальця і той потужно пробив головою. Словенський голкіпер відбив м'яч, але за лінією воріт – 2:0.

Відео другого голу Роналду

Після другого забитого голу "Ювентус" не заспокоївся й продовжив проводити свої атаки у тому ж стилі. Італійці багато подавали до штрафного, вичікуючи на помилку мадридців. У свою чергу гості ніяк не змогли знайти свою гру. Підопічним Сіміоне не вдавалося провести позиційну атаку, чи вибігти контрнаступ.

На 82 хвилині стовідсоткову нагоду змарнував Кін Мойз. Нападник "Ювентуса" вибіг віч-на-віч з Яном Облаком, але не зумів поцілити у дальній кут воріт. М'яч розминувся зі стійкою воріт "Атлетіко". А вже на 86 хвилині господарі таки досягли свого. Бернардескі заробив пенальті, який реалізував неймовірний Роналду – 3:0.

Відео третього голу Роналду

До завершення матчу залишалося надто мало часу й "Атлетіко" не встиг відігратися. "Ювентус" став шостим учасником чвертьфіналу. До цього путівки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вибороли "Аякс", "Тоттенхем", "Порту" та "Манчестер Юнайтед". Також сьогодні "Манчестер Сіті" розтрощив "Шальке" й став п'ятим чвертьфіналістом.

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