Ювентус – Аякс: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Італійський "Ювентус" зіграє повторний матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти нідерландського "Аяксу". Перша гра завершилася 1:1 і команди мають майже рівні шанси, щоб пройти у наступний раунд.

Прогноз на матч Ювентус – Аякс

Формально, після виїзної нічиєї, причому результативної, "стара синьйора" може вважати себе фаворитом матчу-відповіді. Але це лише на папері. Як показує практика, "Аякс" в нинішній Лізі чемпіонів дуже успішно грає на виїзді. І ще одним підтвердженням цього – пам'ятний матч на "Сантьяго Бернабеу", в якому "червоно-білі" розгромили "Реал" 4:1.

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"Ювентусу" варто побоюватися свого суперника не тільки виходячи з результату амстердамців в лігві "Реала". Справа в тому, що в першій зустрічі між "Аяксом" та "Юве" саме команда тен Хага виглядала краще, яскравіше, домінувала протягом майже всього матчу. Для підсумкового успіху їй не вистачило досвіду. І наявності в складі футболіста типу Роналду.

Прогноз William Hill

Їх експерти прогнозують перемогу "Ювентусу" з коефіцієнтом 1,70. На те, що у цьому матчі переможе "Аякс" – 5,00. Нічия у матчі – 3,80.

Цікавим у цьому матчі є й протистояння гравців, які можуть забити гол. Та й тут у гравців "Ювентуса" більше шансів. На Кріштіану Роналду – 1,70. Гол Маріо Манджукіча, Мойзе Кіна та Паоло Дибали отримали коефіцієнт 2,25. У "Аякса найбільше шансів забити має Душан Тадіч – 3,00.

Прогноз PariMatch

У цій букмекерській конторі перемогу "Ювентуса" оцінили коефіцієнтом 1,74. Перемога "Аяксу" оцінена в 5,20. На те, що команди зіграють внічию – 3,75.

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Тут очікують, що футболісти порадують глядачів забитими голами. Коефіцієнт на ставку "тотал матчу більше 2,0" – 1,38, у той час як на "тотал матчу менше 2,0" – 3,05.

Прогноз Marathon bet

Перемога "старої синьйори" їх експертами оцінена також в 1,74. Натомість перемога "Аяксу" має найбільший коефіцієнт – 5,25. Нічия – 3,88.

Матч "Ювентус" – "Аякс" відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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