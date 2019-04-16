"Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів: відео

Амстердамський "Аякс" продовжить виступати у Лізі чемпіонів. Нідерландський клуб у чвертьфіналі здолав італійський "Ювентус" і виборов право зіграти у півфіналі.

Ювентус – Аякс 1:2

Голи: Роналду, 28 – Ван де Бек, 34, Де Лігт, 67

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Туринський "Ювентус" здобув комфортну нічию в Амстердамі в першому матчі проти "Аяксу". Нідерландці мали надзвичайно багато нагод, щоб виграти матч, однак фортуна була на стороні італійців. Відтак у домашній для "Ювентуса" грі вони були абсолютними фаворитами.

Зі стартових хвилин туринці пішли в атаку й розгублений "Аякс" вимушений був тільки оборонятися. Варто зазначити, що оборонна робота гравцям амстердамського клубу вдавалася. Більш, аніж за 20 хвилин "Юве" не вдалося створити жодного небезпечного моменту. У свою чергу нагоду забити гол мав Нерес. Гравець "Аякс" у межах штрафного господарів отримав м'яч і встиг завдати удару. Але Давід не зміг влучити.

Уже за хвилину небезпечним ударом відповів "Ювентус". Зокрема, Паулу Дибала потужно пробив здалеку, проте Андре Онана у карколомному стрибку забрав м'яч до своїх рук. Та вже за чотири хвилини "Старій Синьйорі" таки вдалося відзначитися. Роналду увігнав головою м'яч у сітку воріт "Аякса" після кутового.

Здавалося, що гол окрилить італійців і вони зможуть закріпити перевагу. Тим паче, що в нідерландців помітно не йшла гра в атаці. Однак на 34 хвилині Зієш завдав дальнього удару й м'яч після рикошету відскочив до Донні ван де Бека. Футболіст "Аякса" уникнув офсайду й холоднокровно зрівняв рахунок.

Ювентус – Аякс – відео кращих моментів першого тайму

По перерві більш цікаво виглядали гравці "Аякса". На 52 хвилині нідерландці мали стовідсоткову нагоду, щоб забити другий гол. Нерес протягув м'яч майже до штрафного "Юве" й віддав на ван де Бек, який відпасував на Зієша. Хакім вийшов віч-на-віч з Войцехом Щенсним і пробив на силу. Але польський голкіпер продемонстрував чудеса реакції й відбив удар.

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Ще раз Щенсни демонстрував свої здібності на 57 хвилині. Все той же ван де Бек, якого неможливо було стримати, завдав прицільний дальній удар під поперечину. Ворота "Юве" прекрасно врятував партнерів. На 63 хвилині черга рятувати "Ювентус" перейшла до Ругані. Оборонець перервав передачу на Зієша, який мав з декількох метрів заносити м'яч у ворота господарів.

Але довго так тривати не могло. "Ювентус" повністю віддав ініціативу "Аяксу" на 67 хвилині був покараний. Шоне виконав подачу з кутового й Де Лігт ударом головою вивів амстердамців уперед.

На 74 хвилині крапку в матчі мав ставити нестримний Нерес. Давід приборкав м'яч у штрафному "Юве" після елегантного пасу Зієша, але з убивчої позиції дивом не зумів відзначитися голом. На 80-й звилині "Аяксу" вдалося втретє відзначитися. Відмінний удар вдався Зієшу, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. У свою чергу "Ювентус" влаштував штурм воріт Онана. Однак італійці так і не змогли відіграти.

"Аякс" у півфіналі зіграє з переможцем пари "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем". Перший матч виграли лондонці з рахунком 1:0.

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