"Ювентус" здолав "Фіорентину" та став чемпіоном Італії 8-й раз поспіль: відео

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Ювентус – Фіорентина огляд матчу та відео голів 20 квітня 2019 - чемпіонат Італії
Ювентус – Фіорентина: результат матчу та відео голів

"Ювентус" у матчі 33 туру Серії А переміг "Фіорентину" (2:1) і достроково виграв чемпіонат Італії.

Ювентус – Фіорентина 2:1
Голи: Алекс Сандро, 37, Пеццелья, 65 (авт.) – Мілєнковіч, 6

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"Фіалки" відкрили рахунок вже на 6 хвилині – відзначився сербський захисник Нікола Мілєнковіч. До кінці першого тайму господарі змогли відігратися – відзначився Алекс Сандро.

На 53 хвилині "стара синьйора" вийшла вперед завдяки автоголу Хермана Пеццельї. Захисник зрізав м'яч в свої ворота після прострілу Сандро.

Після цієї перемоги "Ювентус" набрав 87 очок і збільшив відрив від "Наполі" до 20 очок. Неаполітанці не зможуть відіграти відставання, адже їм залишилося зіграти лише 6 матчів. Таким чином, "Ювентус" достроково став чемпіоном Італії.

"Бьянконері" виграли вже 8 чемпіонатів Італії поспіль, що стало рекордом серед топ-чемпіонатів. Перші три чемпіонства з цієї серії "Ювентус" виграв під керівництвом Антоніо Конте. П'ять наступних Турину приніс Массіміліано Аллегрі.

Відеоогляд матчу Ювентус – Фіорентина

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ювентус
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