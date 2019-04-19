Прогноз букмекерів на матч Ювентус – Фіорентина: чи оформлять туринці чемпіонство в Серії А

"Ювентус" у 33 турі чемпіонату Італії зустрінеться із "Фіорентиною". Туринський клуб впевнено крокує до чемпіонства й може його оформити у цьому турі. "Фіалки" розміщуються на 10 місці і майже втратили шанси на єврокубки.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Фіорентина"

"Ювентус" впевнено мчить до восьмого поспіль чемпіонства у Серії А. Грізний туринський клуб сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів та вже припинив участь у Кубку Італії. Відтак, "Стара Синьйора" може здобути в сезоні лишень один титул. Для цього туринцям необхідно вдома обіграти "Фіорентину".

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У свою чергу "Фіорентина" переживає далеко не найкращі часи. До команди знову повернувся Вінченцо Монтелла, який повинен поборотися за Кубок Італії. У чемпіонаті для "фіалок" практично все вже втрачено. Клуб з Флоренції утримує 10-е місце й відстає від "Аталанти", яка на 6-й позиції, аж на 13 очок.

Прогноз Фаворит Спорт

У попередньому турі "Ювентус" несподівано програв СПАЛу. Очевидно, що "Фіорентина" буде рада завдати поразки "Ювентусу" й на їх успіх букмекери дають коефіцієнт 8. Нічийний результат, який між командами востаннє був зафіксований у 2014 році, оцінили в 4,45. Перемогу господарів – 1,43.

Останній раз "Ювентус" переграв "Фіорентину" в Турині з рахунком 1:0. На те, що цей результат повториться коефіцієнт – 5,75. Водночас останній раз "фіалки" перемагали "Юве" з рахунком 2:1. Такий результат оцінюють коефіцієнтом 24.

Прогноз Pari Match

У цьому сезоні "Ювентус" ще жодного разу не програв у рідних стінах. "Фіорентина" може стати першою командою, яка завдасть поразки туринцям на рідному стадіоні. Коефіцієнт на їх перемогу 7,90. Чергова звитяга підопічних Массіміліано Аллегрі – 1,45. Нічия – 4,60.

"Ювентус" має найкращий захист у Серії А. У 32 матчах туринці пропустили тільки 22 м'ячі. Коефіцієнт на суху перемогу "Ювентуса" – 2,10. На те, що такого результату досягне "Фіорентина" – 9,50.

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Прогноз Winline

"Ювентус" наразі виграє у "Наполі" 17 очок. Теоретично туринцям достатньо й нічиєї, щоб здобути титул. Але це за умови, якщо свій матч неаполітанці не зможуть виграти. Коефіцієнт на нічию в матчі "Ювентус" – "Фіорентина" – 4,41. Перемога "Старої Синьйори" – 1,40.

Після повернення Вінченцо Монтелли "Фіорентина" відібрали очки в римської "Роми", зігравши в результативну нічию. Коефіцієнт на дебютну перемогу флорентійців після повернення Монтелли – 7,91.

Поєдинок 33-го туру чемпіонату Італії "Ювентус" – "Фіорентина" відбудеться у суботу, 20-го квітня. Початок гри, о 19:00. Результат матчу читайте на Спорт24.

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