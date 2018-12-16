"Ювентус" готує черговий гучний трансфер зірки "Реалу"
Туринський "Ювентус" збирається підписати зіркового футболіста мадридського "Реала" і збірної Бразилії Марсело.
"Ювентус" запропонує "Реалу" 45 мільйонів євро за бразильського захисника Марсело. Сам гравець буде заробляти в італійському гранді 12 мільйонів євро на рік, стверджує Tuttosport.
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До слова, Марсело добре дружить з Роналду, що також може зіграти роль в цьому переході. Якщо ж Туріну вдасться підписати захисника, Алекс Сандро швидше за все покине клуб.
Марсело перейшов в "Реал" із "Флуміненсе" взимку 2007 року за 6,5 млн євро. Відтоді лівий захисник провів за "вершкових" 474 матчі, забивши 36 м'ячів і віддавши 88 гольових передач. Контракт зіркового футболіста з "Реалом" розрахований до літа 2022 року.
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