Ювентус – Мілан: де дивитися матч чемпіонату Італії

У неділю, 10 листопада, "Ювентус на власному полі прийматиме "Мілан" в рамках 12 туру Серії А. В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Ексклюзивне право на трансляцію матчів чемпіонату Італії в Україні має "Медіа група України". Туди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме другий з них і покаже матч "Ювентус" – "Мілан". Початок трансляції о 21:40, сам матч розпочнеться о 21:45.

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Щодо онлайн-трансляції матчу "Ювентус" – "Мілан", то легально вона доступна лише на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Зазначимо, що остання зустріч між "Ювентусом" і "Міланом" в Серії А відбулася ще в минулому розіграші першості. У квітні поточного року туринці здобули вольову перемогу – 2:1.

Результат матчу "Ювентус" – "Мілан", а також відеоогляд поєдинку дивіться на сайті Спорт24