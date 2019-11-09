Ювентус – Мілан: прогноз букмекерів на центральний матч 12 туру Серії А

10 листопада туринський "Ювентус" зіграє з "Міланом" в центральному матчі 12 туру чемпіонату Італії. Букмекери вже оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Ювентус – Мілан. Прогноз букмекерів

"Стара синьйора" змогла набрати за 11 турів 29 очок, здобувши дев'ять перемог і дві нічиї із загальним рахунком 19:9. Підопічні Мауріціо Саррі утримують за собою перше місце, але відрив від міланського "Інтера" становить всього один бал. У нинішньому сезоні команда не терпіла поразок, що звичайно ж, радує вболівальників "Ювентуса". Також клуб веде боротьбу на два фронти, виступаючи ще й у Лізі чемпіонів. У четвертому турі групового раунду туринський клуб в минулу середу обіграв на виїзді московський "Локомотив" з рахунком 2:1.

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"Мілан" розташовується на одинадцятому місці з тринадцятьма очками на рахунку – чотири перемоги, нічия і шість поразок. Команда в жахливій формі, оскільки в п'яти з восьми останніх поєдинків поступилася. "Мілан" же в єврокубках не виступає, тому "чорні дияволи" будуть виглядати свіжішими. В останній раз "Мілан" обігравав "стару синьйору" в Турині ще в 2011 році, переможний гол тоді забив Дженнаро Гаттузо.

Матч "Ювентус" – "Мілан" відбудеться у неділю, 10 листопада. Початок зустрічі – о 21:45.

У майбутньому матчі букмекери практично впевнені в перемозі "Ювентуса", коефіцієнт на перемогу якого дорівнює 1,42, тоді як успіх гостей оцінюється в 8,7, а нічия – в 4,9.

Прогноз PariMatch

У них коефіцієнт на перемогу "Мілана" 8,2. На те, що "Ювентус" переможе" – 1,41. Нічийний результат оцінено в 4,8.

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Щодо голів, то у них на азіатському тоталі "більше 2,75" стоїть коефіцієнт 2,02. На індивідуальний тотал "Ювентусу" "більше 1,5" можна поставити з коефіцієнтом 1,55.

Прогноз Favorit

Їх експерти прогнозують перемогу "Ювентуса" з коефіцієнтом 1,4. Перемога "Мілана" – 7,9. Нічия – 4,7.

Щодо кількості голів, то в матчі їх може бути два або три. Так, "тотал матчу більше 2,5" оцінено в 1,8, натомість "тотал матчу" менше 2,5" – 2,03.