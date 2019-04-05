Ювентус – Мілан: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Італії

"Мілан" веде відчайдушну боротьбу, щоб повернутися у Лігу чемпіонів. "Россонері" наразі на четвертому місці, яка їм гарантує єврокубки, однак міланцям не варто втрачати очок. Водночас "Ювентус" впевнено крокує до чемпіонства й чекає на вручення трофею. Букмекери оцінили шанси команд в очному протистояння.

"Мілан" перебуває у поганій формі. Підопічні Дженнаро Гаттузо не виграли в трьох останніх матчах. Водночас "Юве" після осічки в грі з "Дженоа" здобув дві впевнені перемоги й думками готується до протистояння в Лізі чемпіонів проти "Аякса".

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"Ювентус", якщо здобуде перемогу, то цілком ймовірно, що відсвяткує чемпіонство. На успіх "Старої Синьйори" коефіцієнт 1,70. Однак туринцям треба також надіятися на осічку "Наполі". Нічийний результат у матчі букмекери оцінили коефіцієнтом 3,60. На виїзну звитягу підопічних Гаттузо – 5,30.

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На цей момент в "Ювентуса" аж шестеро травмованих футболістів. Можливо, перед грою Ліги чемпіонів з "Аяксом" туринці спробують зекономити сили, що дозволить "Мілану" розраховувати на очки. На успіх "россонері" коефіцієнт 5,50. Нічия – 3,60. Для "Ювентуса" перемогти в цьому сезоні не складає проблеми й на черговий успіх коефіцієнт 1,73.

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Остання перемога "Мілана" в Турині в рамках Серії А датована 5 березня 2011 року. Тоді єдиний гол у матчі забив теперішній наставник "Мілана" Гаттузо. У тому сезоні "россонері" стали чемпіонами, а "Ювентус" фінішував тільки на 7 позиції. На те, що "Мілан" перерве невдалу серію коефіцієнт 5,45. Нічийний результат – 3,60. Перемога "Юве" – 1,78.

Матч 31-го туру Серії А відбудеться у суботу, 6-го квітня. Початок гри, о 19:00.

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