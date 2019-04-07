"Ювентус" у драматичному матчі переміг "Мілан": відео

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Ювентус - Мілан: відео голів, огляд матчу Чемпіонат Італії 2018/2019
Ювентус – Мілан відео голів

У центральному матчі 31 туру Серії А в Турині "Ювентус" здобув вольову перемогу над "Міланом".

Ювентус – Мілан 2:1
Голи: Дибала, 60 (пен.), Кін, 85 – Пйонтек, 39

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"Мілан" вийшов повністю зарядженим на боротьбу та на 40 хвилині втілив свою перевагу у забитий гол – Бакайоко покотив м’яч на Пйонтека, а поляк поцілив у нижній кут воріт Щесни. Для Кшиштофа цей гол став 21-м у нинішньому розіграші Серії А, нападник "россонері" очолює гонку бомбардирів разом із Фабіо Квальяреллою з "Сампдорії".

Проте в другій половині гри туринці проявили характер. Спочатку Дибала реалізував пенальті, а під завісу матчу Мойзе Кін приніс "Ювентусу" перемогу.

"Стара синьйора" може вже 7 квітня стати чемпіоном Італії, якщо "Наполі "вдома програє "Дженоа" (зараз різниця складає 21 очко). В будь-якому разі все в руках "Ювентуса" – в наступному турі достатньо перемогти СПАЛ.

Відео голів та огляд матчу Ювентус – Мілан

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ювентус ФК Мілан
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