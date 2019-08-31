Ювентус – Наполі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії

Центральний матч другого туру чемпіонату Італії "Ювентус" – "Наполі" відбудеться 31-го серпня. Переглянути гру можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії сезону 2019/2020 транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому й можна буде переглянути гру "Ювентус" – "Наполі".

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Початок трансляції центрального матчу другого туру Серії А о 21:40. Поєдинок "Ювентус" – "Наполі" розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн "Ювентус" – "Наполі" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

У першому турі Серії А "Ювентус" на виїзді мінімально переміг "Парму". У свою чергу неаполітанці у феєричній грі здолали "Фіорентину".