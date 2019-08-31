Ювентус – Наполі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії

15 Читать новость на русском
Ювентус – Наполі: де дивитися онлайн матч 1 вересня 2019 – Чемпіонат Італії
Ювентус – Наполі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії

Центральний матч другого туру чемпіонату Італії "Ювентус" – "Наполі" відбудеться 31-го серпня. Переглянути гру можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії сезону 2019/2020 транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому й можна буде переглянути гру "Ювентус" – "Наполі".

Читайте також: Ювентус – Наполі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

Початок трансляції центрального матчу другого туру Серії А о 21:40. Поєдинок "Ювентус" – "Наполі" розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн "Ювентус" – "Наполі" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

У першому турі Серії А "Ювентус" на виїзді мінімально переміг "Парму". У свою чергу неаполітанці у феєричній грі здолали "Фіорентину".

blog_ava
Китай висловив готовність допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі
сьогодні
2312
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Серія А Ювентус Наполі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
28 серпня 14:20 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 1175
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13498
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
30 серпня 11:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8682
"Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи
30 серпня 14:43 "Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи
585
Жеребкування Ліги Європи: ймовірні суперники "Динамо" та "Олександрії"
30 серпня 10:30 Жеребкування Ліги Європи: ймовірні суперники "Динамо" та "Олександрії"
4911
Новини
Більше новин
Залиште відгук