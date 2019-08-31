"Наполі" відігрався, поступаючись "Ювентусу" в три голи, але все одно програв: відео

У суботу, 31-го серпня, у Турині відбувся центральний матч другого туру чемпіонату Італії. "Ювентус" приймав запеклого суперника – "Наполі". "Ювентус" зумів виграти завдяки автоголу Каліду Кулібалі.

Ювентус – Наполі 4:3

Голи: Даніло, 16 Ігуаїн, 19, Роналду, 62, Кулібалі, 90+2 (авт.) – Манолас, 66, Лосано, 68, Ді Лоренцо, 81

Читайте також: Чемпіонат Італії: результати матчів та відео голів 2 туру

Протистояння "Ювентуса" та "Наполі" останнім часом в Італії є найбільш гарячим. Причиною тому є, що неаполітанці чи не єдиний клуб, який складає конкуренцію "Старій Синьйорі". Цьогоріч протистояння підігріває те, що "Ювентус" очолив колишній тренер "Наполі" Мауріціо Саррі й до табору туринців повернувся екс-нападник неаполітанців Гонсало Ігуаїн.

Вогняний перший тайм від "Ювентуса"

Обидві команди різко вступили в гру без будь-якої розвідки. На 4 хвилині Роналду отримав пас на куті штрафного та з-під Кулібалі пробив здалеку. Мерет відбив кулаками удар португальця. Гості з відповіддю не забарилися. Алла неподалік від штрафного прийняв м'яч і відразу пробив у кут. Воротар "Юве" здійснив неймовірний сейв.

На 15 хвилині господарі провели вимушену заміну. Даніло замінив Де Шильо. "Не було б щастя, та нещастя помогло". Першим дотиком Даніло забив після виходу на заміну. Після кутового "Наполі" господарі втекли у швидку контратаку. Дуглас Коста дотягнув м'яч до штрафного, і, здавалося, що перетримав м'яч. Але все ж бразилець віддав пас у центр, де як раз і був Даніло. Мерет відбив його удар у свої ворота.

А через три хвилини "Ювентус" подвоїв перевагу. Гонсало Ігуаїн легко обіграв Кулібалі у штрафному й потужно пробив – 2:0.

У середині тайму роль Роналду на себе взяв Самі Хедіра. Підопічні Саррі "розкатали" оборону гостей, Ігуаїн прийняв м'яч у штрафному й шикарно викотив на Хедіру. Німець був один з м'ячем перед голкіпером. Мерет вчасно вийшов з воріт і зумів відбити удар. За мить Хедіра ледь не створив шедевр. Півзахисник у штрафному прийняв м'яч, покрутився на місці й запустив його у поперечину! За рахунку 2:0 команди пішли відпочивати.

Ювентус – Наполі – відео кращих моментів першого тайму

Неймовірний камбек "Наполі"

Здавалося, що головному тренеру "Наполі" Карло Анчелотті не вдалося збадьорити команду під час перерви. На старті другого тайму "Ювентус" контролював хід гри й не дозволяв неаполітанцям проводити гострі атаки. Самі ж туринці збільшили перевагу. На 62 хвилині Коста відмінним пасом знайшов у штрафному гостей Роналду. Португалець такий момент легко реалізував ударом у кут воріт – 3:0.

Але на 66 хвилині "Наполі" відновив інтригу. Спершу голом відзначився новачок "Наполі" Манолас. Костас забив після подачі зі стандартного положення. А ще через дві хвилини до мінімуму скоротив рахунок Лосано. Мексиканський новобранець гостей замкнув простріл у штрафний – 3:2.

"Ювентусу" вдалося на деякий час зупинити "Наполі" й повернути собі контроль. Однак небезпечних моментів підопічні Саррі не створювали. Неаполітанці, після деякої паузу, взялися за справу наприкінці гри. І ледь не перший небезпечний момент "Наполі" перетворився у гол. Третій новачок "Наполі" Ді Лоренцо замкнув подачу зі штрафного – 3:3.

Та всі старання "Наполі" звів нанівець у компенсований час центральний захисник Каліду Кулібалі. Футболіст гостей зрізав м'яч у свої ворота після штрафного. 4:3 – "Ювентус" вирвав перемогу в неймовірній грі.

Ювентус – Наполі – відео кращих моментів другого тайму