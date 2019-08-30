Ювентус – Наполі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

"Ювентус" у другому турі чемпіонату Італії прийме запеклого суперника – "Наполі". Букмекери оцінили шанс команд здобути перемогу в поєдинку, який відбудеться 31-го серпня.

Ювентус – Наполі прогноз на матч

Протистояння "Ювентуса" та "Наполі" останнім часом набуло принципового значення. Неаполітанці чи не єдина команда, яка кидає виклик "Старій Синьйорі" в чемпіонаті, хоча й безуспішно.

Підігріває поєдинок те, що в "Ювентусі" тепер чергова ікона "Наполі". Якщо до Гонсало Ігуаїна, який переїхав у Турин саме з Неаполя, фанати вже ставлять більш холодно, то підігріває протистояння Мауріціо Саррі. Фахівець, який працював у "Наполі", влітку очолив "Ювентус".

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Прогноз Фаворит Спорт

"Ювентус" є фаворитом у домашньому матчі. Перемогу підопічних Саррі букмекери оцінили коефіцієнтом 1,92. А ось на виїзну звитягу команди Карло Анчелотті фахівці дають коефіцієнт 4,20.

Нічию букмекери Фаворит Спорт оцінили коефіцієнтом 3,45. Востаннє миром команди розходилися 2-го квітня 2017 року, але в Неаполі.

Прогноз Pari Match

У квітні 2018 року "Наполі" зумів перемогти "Юве" в Турині з мінімальним рахунком 1:0. Фахівці дають коефіцієнт 5,30 на те, що неаполітанці повторять свій успіх. Мінімальна звитяга туринців – 3,55.

Досить часто у поєдинках проти "Наполі" "зебрам" доводиться відіграватися. Коефіцієнт на те, що гості відкриють рахунок у грі – 2,44. Якщо ж це зроблять підопічні Саррі – 1,57.

Прогноз 1xbet

Букмекери спробували спрогнозувати, який футболіст заб'є гол у протистоянні. Найбільше шансів забити гол, на думку фахівців 1xbet, у Кріштіану Роналду. Його гол у будь-який час – 1,91.

У "Наполі" найбільше шансів забити гол має польський форвард Аркадіуш Мілік. Його м'яч у ворота "Юве" в будь-який час поєдинку оцінений коефіцієнтом 3,1.

Центральний матч 2-го туру чемпіонату Італії відбудеться у суботу, 31-го серпня. Початок гри – о 21:45.