"Ювентус" не перемагає вже другий матч поспіль
Навіть дубль Кріштіану Роналду не допоміг "Ювентусу" перемогти суперницю у Серії А. До того ж Стара Синьйора вже другий матч поспіль не може тріумфувати.
Все почалося після поразки від "Аталанти" в Кубку Італії. Туринці розійшлися миром із "Пармою" у чемпіонаті з рахунком 3:3.
Читайте також: Ювентус – Парма: Дибала покинув лаву запасних до завершення матчу – Аллегрі пояснив вчинок аргентинця
Два голи Кріштіану Роналду дозволили португальцю обійти Фабіо Квальяреллу у списку бомбардирів і одноосібно розміститися на вершині із сімнадцятьма голами. Ще одного разу за "Ювентус" відзначився Ругані.
Захисник клубу "Ювентус" Даніеле Ругані
За "Парму" ж забивали Барілла та двічі Жервінью. До слова, м'яч, що приніс нічию гостям, бразилець відправив у сітку аж на третій компенсованій хвилині.
У підсумку Ювентус залишився лідером Серії А, тримаючи "Наполі" на комфортній дистанції у дев'ять очок.
Вибір редакції
-
Maroon 5, Тревіс Скотт і Big Boi стали зірками Super Bowl 2019: ефектні фото та відео виступів4 лютого , 13:01
-
Справа Еміліано Сала: рятувальникам на дні Ла-Маншу вдалося виявити фрагменти зниклого літака4 лютого , 00:01
-
Помер коментатор Сергій Дерепа: його колега Сергій Савелій пригадав понад 40 років дружби28 січня , 00:45