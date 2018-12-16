"Ювентус" не перемагає вже другий матч поспіль

167 Читать новость на русском
"Ювентус" не перемагає вже другий матч поспіль
"Ювентус" не перемагає вже другий матч поспіль / www.newlebanon.info

Навіть дубль Кріштіану Роналду не допоміг "Ювентусу" перемогти суперницю у Серії А. До того ж Стара Синьйора вже другий матч поспіль не може тріумфувати.

Все почалося після поразки від "Аталанти" в Кубку Італії. Туринці розійшлися миром із "Пармою" у чемпіонаті з рахунком 3:3.

Читайте також: Ювентус – Парма: Дибала покинув лаву запасних до завершення матчу – Аллегрі пояснив вчинок аргентинця

Два голи Кріштіану Роналду дозволили португальцю обійти Фабіо Квальяреллу у списку бомбардирів і одноосібно розміститися на вершині із сімнадцятьма голами. Ще одного разу за "Ювентус" відзначився Ругані.

Ругані
Захисник клубу "Ювентус" Даніеле Ругані

За "Парму" ж забивали Барілла та двічі Жервінью. До слова, м'яч, що приніс нічию гостям, бразилець відправив у сітку аж на третій компенсованій хвилині. 

У підсумку Ювентус залишився лідером Серії А, тримаючи "Наполі" на комфортній дистанції у дев'ять очок.

blog_ava
Вперше показали тіло Катерини Гандзюк після того, як її облили кислотою: фото (18+)
сьогодні
3429
Теги: Новини України Футбол Спорт Кріштіану Роналду Ювентус
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук