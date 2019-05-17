Туринський "Ювентус", який у цьому сезоні увосьме поспіль став чемпіоном Італії, офіційно вирішив змінити головного тренера.

Керівництво "Ювентуса" вирішило не продовжувати контракт з Массіміліано Аллегрі після зустрічі, яка відбулася 17-го травня.

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З туринським клубом Массіміліано Аллегрі 5 разів поспіль виграв чемпіонат Італії, чотири рази Суперкубок Італії та двічі національний кубок. З "Ювентусом" Аллегрі двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів. У 2015 році "Стара Синьйора" програла "Барселоні", а у 2017-у – "Реалу".

Хто буде очолювати "Ювентус" з нового сезону наразі не відомо.

Серед потенційних кандидатів Дідьє Дешам, який наразі очолює збірну Франції.

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