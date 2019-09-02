"Ювентус" підписав форварда з Північної Кореї

Північнокорейський нападник Хан Кван Сон перейшов до італійського "Ювентуса". Туринський клуб заплатив за 20-літнього гравця 5 мільйонів євро.

Хан Кван Сон виступає в Італії з 2017 року. права на нього належали "Кальярі", однак минулий сезон він провів в оренді в "Перуджі" в Серії В. Там за 20 матчів він забив 4 голи.

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Очікується, що форвард буде тренуватися з основною командою, однак гратиме матчі за молодіжну команду "Ювентуса".