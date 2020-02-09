"Ювентус" сенсаційно програв "Вероні" попри новий рекорд Роналду: відео

Туринський "Ювентус" зазнав третьої поразки у сезоні в чемпіонаті Італії. На виїзді туринці поступилися "Вероні".

Верона – Ювентус 2:1

Голи: Боріні, 76, Пацціні, 86 (пен) – Роналду, 65

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На 65 хвилині поєдинку саме "Ювентус" відкрив рахунок у грі. Гол на свій рахунок записав Кріштіану Роналду.

35-річний португалець продовжив свою гольову серію в чемпіонаті Італії до 10 матчів, в яких він забив 15 м'ячів.

Всього Роналду забив 20 голів у турнірі і йде на другому місці в списку бомбардирів.

Однак господарі поля попри пропущений гол зброю не склали. Спершу на 76 хвилині рахунок на табло вирівняв Боріні.

А на 86 хвилині влучним ударом з пенальті гостей шокував Пацціні. Таким чином, "Верона" несподівано вирвала перемогу.

Поразкою "Ювентуса" може скористатися головний переслідувач туринців – "Інтер". 9-го лютого "нерроадзурі" в дербі протистоятимуть "Мілану".

Перемога дозволить "Інтеру" зрівнятися з "Ювентусом" за набраними очками.

Верона – Ювентус відеоогляд матчу