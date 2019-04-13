"Ювентус" сенсаційно зганьбився у Серії А та прогавив чемпіонство: відео

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СПАЛ сенсаційно здолав "Ювентус"
СПАЛ сенсаційно здолав "Ювентус" / AP

Туринський "Ювентус" у рамках 32 туру чемпіонату Італії зазнав виїзної поразки від СПАЛ із рахунком 1:2.

СПАЛ – Ювентус 2:1
Голи: Боніфаці, 49, Флоккарі, 74 – Кін, 30

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"Ювентусу" достатньо було зіграти внічию, щоб за 6 турів до кінця сезону стати чемпіоном Італії. Туринці виставили в цій зустрічі наймолодший склад для матчів за "скудетто" за 21 рік.

На 30-й хвилині Мойзе Кін переграв голкіпера, спрямувавши м’яч у нижній лівий кут воріт. Та на початку другого тайму Кевін Боніфаці замкнув з кутового передачу і зрівняв рахунок.

Коли здавалося, що "Ювентус" дотисне опонента, своє слово сказав форвард СПАЛ Сержіо Флоккарі, який на 74 хвилині видряпав перемогу для своєї команди завдяки точному удару з близької відстані.

Після цієї перемоги СПАЛ набрав 35 очок і піднявся на 13 місце, "Ювентус" залишився на першій сходинці. Вже 14 квітня туринці можуть стати чемпіонами Італії, при умові що "Наполі" не зможе перемогти "К’єво".

Відеоогляд матчу СПАЛ – Ювентус

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Теги: Новини Спорту Спорт Ювентус Футбол
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