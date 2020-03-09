"Ювентус" за пустих трибун впевнено переміг "Інтер": відео

У рамках 26-го туру італійської Серії А "Ювентус" вдома приймав "Інтер". Господарі не змогли розраховувати на своїх вболівальників через епідемію коронавірусу, проте, виявились сильнішими за гостей у матчі.

Ювентус – Інтер 2:0

Голи: Ремзі, 55, Дібала, 67

Вилучення: Паделлі, 80 (Інтер)

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Перший тайм

Першим небезпечним моментом у поєдинку відзначились гості, Янг пробив з-за меж штрафного майданчика, м'яч пролетів поруч зі стійкою.

На 8-й хвилині Хандановіч рятує ворота своєї команди, після подачі з кутового удар головою завдав Де Лінг. "Ювентус" знову провів небезпечну атаку, Роналду пробив з-за меж штрафного майданчика по центру воріт, воротар контролював ситуацію та впевнено забрав м'яч у руки. За декілька хвилин знову Роналду загрожував воротам суперника, Хандановіч знову на місці.

27-й хвилині небезпечний кутовий виконали гості матчу, після подачі Стефан де Врей пробив головою, м'яч відбившись від газону пролетів поруч з лівою стійкою.

За декілька хвилин вже воротарю господарів довелось рятувати власні ворота. Брозовіч поцілив у правий нижній кут воріт, Щесни витягнув удар з дальньої дистанції.

Удар головою від Бонуччі, після подачі з кутового, м'яч пролетів над стійкою. Кінцівка першого тайму була за "Ювентусом", але жодній з команд так і не вдалось вийти вперед у рахунку.

Другий тайм

Початок другого тайму активніше розпочали гості матчу. На 54-й хвилині рахунок на табло було відкрито. Після прострілу з лівого флангу від Матюїді на Роналду, проте, м'яч не дістався до португальця, але тут як тут опинився Ремзі та перевів м'яч точно у ворота суперника, рахунок матчу 1:0 на користь господарів поля.



Перший гол у матчі – Аарон Ремзі

Команди зробили заміни. Замість гравця "Ювентусу" Кости вийшов Пабло Дібала, у "Інтера" замість Еріксена на поле вийшов Барелла.

На 67-й хвилині "Ювентусу" вдалось збільшити рахунок у матчі. Неймовірний гол на рахунку Пабло Дібали, який вийшов на заміну у другому таймі. Атаку господарів поля розпочав саме аргентинець, який пройшов трьох суперників, зіграв у "стінку" з Ремзі та пробив у ворота Хандановіча – 2:0 на користь господарів.



Другий гол у зустрічі – Пабло Дібала

На 80-й хвилині зустрічі вилучення з лави запасних заробив Паделлі за нецензурну лексику. "Інтер" старався зміни рахунок у матчі, але не зумів. Натомість, Роналду з-за меж штрафного майданчика пробив поруч з "дев'яткою" воріт, м'яч пролетів трохи вище воріт. Ще один удар від португальця, цього разу гравець господарів цілив в дальній кут, але знову м'яч пролетів поруч з володіннями Хандановіча.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок матчу 2:0 на користь господарів поля.

Відеоогляд матчу

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