"Ювентус" здолав "Інтер" та став лідером Серії А

"Ювентус" здолав "Інтер" (2:1) в матчі 7-го туру Серії А 2019/20 та очолив турнірну таблицю.

Інтер – Ювентус 1:2

Голи: Мартінес, 18 (пен.) – Дибала, 4, Ігуаїн, 80

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"Стара синьйора" повела в рахунку на початку матчу. На 4-й хвилині Пауло Дибала пробив точно в кут воріт "нерадзуррі".

"Інтер" відігрався в середині першого тайму. Лаутаро Мартінес реалізував пенальті. Перед перервою "Ювентус" вийшов вперед, але гол Кріштіану Роналду був скасований через офсайд у Пауло Дибали.

У кінцівці зустрічі "Ювентусу" вдалося вирвати перемогу. Гонсало Ігуаїн приніс Турину три очки. Це перша поразка "Інтера" в нинішньому розіграші чемпіонату Італії, "стара синьйора" йде без поразок.

"Ювентус" набрав 19 очок і піднявся на перше місце в турнірній таблиці Серії А. "Інтер" з 18 пунктами опустився на другу позицію. У наступному турі 19 жовтня "Ювентус" вдома прийматиме "Болонью". "Інтер" 20 жовтня на виїзді зіграє проти "Сассуоло".