"Ювентус" зі скандалом розгромив "Фіорентину", Роналду продовжив неймовірну серію: відео

У 22 турі чемпіонату Італії "Ювентус" приймав "Фіорентину". Туринський клуб здобув перемогу з переконливим результатом.

Ювентус – Фіорентина 3:0

Голи: Роналду, 40 (п), 80 (п), Де Лігт, 90+1

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Рахунок у грі на 40 хвилині відкрив Кріштіану Роналду. М'яч після удару Міралем П'янич влучив у руку Хермана Песселья. Арбітр переглянув відеоповтор моменту й справедливо вказав на пенальті, яке реалізував Роналду.

Завдяки голу Роналду продовжив забивну серію в чемпіонаті Італії до 9 поєдинків. 34-річний португалець став другим гравцем "Юве", який забив у дев'яти матчах Серії А поспіль. Раніше подібне вдавалося Давиду Трезеге з жовтня до грудня 2005 року.

Наприкінці матчу Роналду вдруге отримав шанс пробити пенальті. Якщо в першому випадку пенальті був очевидним, то другий вкрай суперечливий.

Родріго Бентанкур проривався до штрафного "фіалок", де наткнувся на Федеріко Чеккеріні. Арбітр, переглянувши відеоповтор, вирішив призначити одинадцятиметровий.

Роналду вдруге не схибив і подвоїв перевагу господарів. Таким чином, Роналду досяг позначки у 40 забитих м'ячів в італійському чемпіонаті. З моменту переходу Роналду в "Ювентус" більше голів за нього в Серії А не забив ніхто.

У матчі з "Фіорентиною" Роналду виконав свій 150-й та 151-й пенальті у кар'єрі за клуб і збірну, враховуючи удари в серії пенальті. З 11-метрової позначки португалець реалізував 126 ударів, 25 раз він не забивав.

У компенсований час "Фіорентину" добив Маттейс Де Лігт. 3:0 – важлива перемога "Ювентуса".

Ювентус – Фіорентина відеоогляд матчу