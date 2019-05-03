З аматора у гравця "Манчестер сіті": історія успіху Олександра Зінченка

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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – наразі Олександр Зінченко – один із ключових футболістів "Манчестер Сіті". Та це все зараз, а менше 5 років тому він був аматором. Тоді Олександр зі скандалом пішов з академії "Шахтаря", бо відмовився підписувати контракт і вирушати в оренду. Та піврічна перерва, під час якої українець грав лише на аматорському рівні, тільки додала йому мотивації.

Також у випуску:

У Букінгемському палаці вже майже століття вболівають за лондонський "Арсенал". Саме гармаші мають повне право хизуватися, що лави їхніх прихильників очолює її величність королева Великобританії Єлизавета ІІ.

Симпатії до цієї команди у Букінгемський палац принесла мати теперішньої королева. Їй дуже подобалася гра тодішнього футболіста "Арсеналу" Деніса Комптона. Британські монархи тримають кулаки за гармашів із 1936 року.

У 2004 році "Арсенал" на чолі з Арсеном Венгером встановили неймовірне досягнення – виграли Прем'єр-лігу, не зазнавши жодної поразки у турнірі. На радощах, королева Єлизавета ІІ запросила усю команду до себе у палац. І за дивним збігом, з того часу гармаші ніяк не можуть виграти чемпіонат Англії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Спорт навиворіт Олександр Зінченко Манчестер Сіті Арсенал Єлизавета II
Джерело: 24 канал
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