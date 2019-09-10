З чого розпочати: декілька порад, які стануть у пригоді початківцю в фітнес-залі

Більшість охочих змінити себе, насправді, нічого не хочуть змінювати у своєму житті. Проте, щоб змінити своє тіло, ви повинні бути готові робити не стільки, скільки можете, а стільки, скільки буде необхідно. Адже саме на таких принципах і будується спорт.

Якщо ж ви остаточно вирішили зайнятись своїм тілом та піти в спортивний зал, ми підготували для вас декілька порад, які стануть у пригоді початківцям в спортзалі. Вони обов’язково допоможуть вам зробити перші впевнені кроки на шляху до красивого тіла.

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Порада 1. Знайдіть компетентного у своїй справі тренера

Як відомо, найкраще працювати з професіоналом. Тренер зовсім не повинен бути людиною, з якою можна поговорити щиро. Для цього краще візьміть із собою друга чи подругу. Для того, щоб не зробити помилку у виборі тренера, почитайте відгуки на сайті, запитайте результати у його клієнтів. Крім того, дуже важливий зовнішній вигляд людини. Адже тренер повинен вас мотивувати, а не давати можливість відчувати себе Аполлоном на його тлі.

Порада 2. Підберіть чітку програму тренувань

Існує кілька категорій людей – ті, за якими видно, що вони займаються спортом, і ті, за якими цього не помітно. Багато хто ставить питання у чому секрет?. А відповідь досить проста – програма тренувань. У кожному фітнес-центрі є тренери, які можуть розробити її для клієнта безкоштовно, або ж за невелику винагороду. Крім того, готову програму можна знайти в соціальних мережах. Але не факт, що саме вона принесе вам той бажаний ефект.

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Порада 3. Починайте своє тренування з розминки

Інколи від початківців можна почути такі слова: "не витрачатиму час на розминку, адже навіщо? Я ж пройшовся пішки до спортивного залу – ось вже можна й вважати, що розім'явся". Це зовсім не правильно. Будь-який спортсмен, навіть якщо це не професіонал, скаже, що розминка дуже важлива. Адже в цей момент температура тіла поступово піднімається, прискорюючи обмін речовин. Таким чином, ваш організм готується до серйозніших навантажень.

Порада 4. Не перестарайтеся

Небезпека перевтомитись на перших тренуваннях досить велика. Не варто в перший же день викладатися на повну – інакше завтра не зможете підняти й склянку води. Якщо настільки не терпиться розповісти друзям та знайомим про свої успіхи, краще відвідайте ще одне "лайтове" тренування на наступний день. Адже, якщо ви перестараєтеся, це може зіграти з вами злий жарт. Ваші м'язи будуть "нити" від болю, ви не зможете навіть ходити без відчуття втоми.

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Після такого, наступний похід до спортзалу викликатиме тільки почуття жаху. Найголовніше розуміти свою межу можливостей.

Автор: Назарій Дзюбановський