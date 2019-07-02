З "Чорноморця" масово пішли гравці після пониження клубу в Першу лігу

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ФК "Чорноморець"
ФК "Чорноморець" / odessa.online

Одеський "Чорноморець" після пониження у класів почав масово втрачати футболістів.

За інформацією "Odessa.online" , в Першій лізі команді не допоможуть воротар Сергій Литовченко, захисники Андрій Міщенко та Іван Трубочкін, півзахисники Руслан Бабенко, Артем Чорний, Євген Морозенко та нападник Арні Вільхамссон.

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Крім того, поки неясна доля чарівні палички Ангела Червенкова – форварда Василя Павлова.

Офіційної інформації про те, що ці футболісти точно не зіграють за "Чорноморець" в прийдешньому сезоні, поки немає, але, судячи з усього, вона з'явиться найближчим часом.

Тим часом, крім Дмитра Безотосного, на тренуваннях "моряків" був помічений футбоілст, який вже виступав за "Чорноморець" – хавбек Костянтин Ярошенко.

Нагадаємо, що в новому сезоні молодіжна команда одеського клубу виступатиме у Другій лізі чемпіонату України під назвою "Чорноморець-2". В цей колектив зібрані найкращі футболісти команд U-21 і U-19.

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Теги: Новини Спорту ФК Чорноморець Спорт Футбол
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