З "Динамо" легко нам точно не буде, – тренер "Челсі"

Головний тренер "Челсі" Мауріціо Саррі дав прес-конференцію перед матчем з київським "Динамо" в Лізі Європи.

Саррі відзначив сильні сторони гри київського клубу. Також італієць зазначив не найкращу фізичну форму своїх підопічних.

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"У нас зараз немає проблем з травмами і хворобами, однак гравці трохи втомилися. Тому в матчі Ліги Європи ми проведемо невелику ротацію. Однак це зовсім не означає, що ми віддаємо перевагу боротьбі за потрапляння в першу четвірку в АПЛ. Ліга Європи - не менш важлива мета для нас", – сказав Саррі.

Що стосується "Динамо", то це дуже хороша молода команда з дуже швидкими вінгерами, які особливо небезпечні на контратаках. Легко нам точно не буде, і щоб пройти далі, доведеться показати все, на що ми здатні.

Крім того, наставник "Челсі" відзначив гостьову статистику "Динамо": "Українська команда здолала "Олімпіакос". Вона регулярно доходить до останніх етапів єврокубка. У них відмінна статистика у виїзних матчах: вони програли лише двічі в останніх 12 зустрічах в гостях".

Матч Ліги Європи "Челсі" – "Динамо" відбудеться у четвер, 7 березня. Початок зустрічі – о 22:00.

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