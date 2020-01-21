24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

З гравцем "Барселони" та японським легіонером: склад збірної України у відборі на Євробаскет

60 Читать новость на русском
Збірна України з баскетболу / ФБУ

Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом чоловічої національної збірної України на перше вікно кваліфікації Євробаскета-2021.

Загалом було озвучено імена 22 гравців. Однак лише 16 з них приїдуть на тренувальний збір у Києві, а 12 потраплять до підсумкової заявки на стартові матчі відбору.

До слова: У збірну України натуралізують американського баскетболіста

Варто відзначити, що у списку немає двох баскетболістів, які виступають в НБА – Святослава Михайлюка та Олексія Леня.

Захисники:

Денис Лукашов (Прометей)
Віталій Зотов (Миколаїв)
Ілля Сидоров (Прометей)
Іссуф Санон (Дніпро)
Олександр Мішула (Меркезефенді, Туреччина)
Максим Закурдаєв (Дніпро)
Кирило Марченко (Хімік)
Олександр Липовий (Промітеас, Греція)
Богдан Близнюк (Київ-Баскет)

Форварди

Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи)
Павло Крутоус (Київ-Баскет)
Максим Пустозвонов (Київ-Баскет)
Артем Ковальов (Хімік)
Олександр Беліков (Черкаські Мавпи)
Андрій Войналович (Хімік)
В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія)
Сергій Павлов (Київ-Баскет)
Володимир Герун (Унікаха, Іспанія)
В’ячеслав Петров (Київ-Баскет)

Центрові

Артем Пустовий (Барселона, Іспанія)
В’ячеслав Кравцов (Неофінікс, Японія)
Владислав Коренюк (Київ-Баскет)

Нагадаємо, що в рамках першого вікна відбору на Євробасет-2021 наша команда зіграє проти Австрії (виїзний матч, 20 лютого) та Угорщини (23 лютого у Запоріжжі).

Україні оголосили війну: Клімкін відреагував на зміну конституції Росії
сьогодні
16351
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:45 Річниця загибелі Еміліано Сали: як розгорталися події
Юрій Семенюк 12467
19 січня 10:14 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1609
сьогодні 11:06 Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу: відео стало вірусним
Юрій Семенюк 783
сьогодні 10:33 Ібрагімович на тренуванні ефектно обробив м’яч в стилі Нео з "Матриці" – відео
Юрій Семенюк 2803
20 січня 20:01 Воротар МЮ потрапив у моторошну ДТП, розбивши авто вартістю 200 тисяч євро: фото
Юрій Семенюк 880
Новини
Більше новин
Залиште відгук