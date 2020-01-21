З гравцем "Барселони" та японським легіонером: склад збірної України у відборі на Євробаскет
Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом чоловічої національної збірної України на перше вікно кваліфікації Євробаскета-2021.
Загалом було озвучено імена 22 гравців. Однак лише 16 з них приїдуть на тренувальний збір у Києві, а 12 потраплять до підсумкової заявки на стартові матчі відбору.
До слова: У збірну України натуралізують американського баскетболіста
Варто відзначити, що у списку немає двох баскетболістів, які виступають в НБА – Святослава Михайлюка та Олексія Леня.
Захисники:
Денис Лукашов (Прометей)
Віталій Зотов (Миколаїв)
Ілля Сидоров (Прометей)
Іссуф Санон (Дніпро)
Олександр Мішула (Меркезефенді, Туреччина)
Максим Закурдаєв (Дніпро)
Кирило Марченко (Хімік)
Олександр Липовий (Промітеас, Греція)
Богдан Близнюк (Київ-Баскет)
Форварди
Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи)
Павло Крутоус (Київ-Баскет)
Максим Пустозвонов (Київ-Баскет)
Артем Ковальов (Хімік)
Олександр Беліков (Черкаські Мавпи)
Андрій Войналович (Хімік)
В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія)
Сергій Павлов (Київ-Баскет)
Володимир Герун (Унікаха, Іспанія)
В’ячеслав Петров (Київ-Баскет)
Центрові
Артем Пустовий (Барселона, Іспанія)
В’ячеслав Кравцов (Неофінікс, Японія)
Владислав Коренюк (Київ-Баскет)
Нагадаємо, що в рамках першого вікна відбору на Євробасет-2021 наша команда зіграє проти Австрії (виїзний матч, 20 лютого) та Угорщини (23 лютого у Запоріжжі).