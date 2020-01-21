З гравцем "Барселони" та японським легіонером: склад збірної України у відборі на Євробаскет

Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом чоловічої національної збірної України на перше вікно кваліфікації Євробаскета-2021.

Загалом було озвучено імена 22 гравців. Однак лише 16 з них приїдуть на тренувальний збір у Києві, а 12 потраплять до підсумкової заявки на стартові матчі відбору.

До слова: У збірну України натуралізують американського баскетболіста

Варто відзначити, що у списку немає двох баскетболістів, які виступають в НБА – Святослава Михайлюка та Олексія Леня.

Захисники:

Денис Лукашов (Прометей)

Віталій Зотов (Миколаїв)

Ілля Сидоров (Прометей)

Іссуф Санон (Дніпро)

Олександр Мішула (Меркезефенді, Туреччина)

Максим Закурдаєв (Дніпро)

Кирило Марченко (Хімік)

Олександр Липовий (Промітеас, Греція)

Богдан Близнюк (Київ-Баскет)

Форварди

Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи)

Павло Крутоус (Київ-Баскет)

Максим Пустозвонов (Київ-Баскет)

Артем Ковальов (Хімік)

Олександр Беліков (Черкаські Мавпи)

Андрій Войналович (Хімік)

В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія)

Сергій Павлов (Київ-Баскет)

Володимир Герун (Унікаха, Іспанія)

В’ячеслав Петров (Київ-Баскет)

Центрові

Артем Пустовий (Барселона, Іспанія)

В’ячеслав Кравцов (Неофінікс, Японія)

Владислав Коренюк (Київ-Баскет)

Нагадаємо, що в рамках першого вікна відбору на Євробасет-2021 наша команда зіграє проти Австрії (виїзний матч, 20 лютого) та Угорщини (23 лютого у Запоріжжі).