З "Карпат" зі скандалом пішов черговий легіонер: Він зламав щелепу гравцеві на тренуванні

Львівські "Карпати" розірвали контракт з уругвайським легіонером Мендесом Олівейрою Аланом Кевіном. "Леви" вирішили розірвати контракт з футболістом через його непрофесійне ставлення.

За інформацією "Карпат", футболіст неодноразово порушував контрактні зобов’язання, зокрема – побиття юного одноклубника прямо під час тренування.

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Гравець, який перейшов до львівського клубу у 2018 році, впродовж останнього часу катастрофічно знизив вимоги до себе, втратив останні краплі довіри тренерського штабу, і навіть перебуваючи у дублюючому складі, відзначився лише своїм вкрай непрофесійним ставленням до роботи та неповагою до одноклубників,

– інформують "леви".

Також "Карпати" повідомили, що за часів тренерства Фабрі Гонсалеса гравець двічі, без жодних поважних причин, не з’явився на тренуваннях. Відповідно до вимог контракту, Мендес, як і кожен легіонер клубу, був зобов'язаний за півроку від укладення контракту вивчити українську мову. Однак навіть азів спілкування українською Мендес опанувати не зміг.

"Карпати" повідомили, що Мендес, який є одним з найбільш високооплачуваних гравців у команді, 21 серпня 2019 року влаштував бійку.

На тренуванні уругваєць вчинив серйозне порушення правил гри у футбол щодо юного вихованця "Карпат», завдав удару по задній поверхні кісток гомілки та гомілково-ступневого суглобу, а коли ж карпатівець після отримання медичної допомоги таки підвівся і запитав, у чому справа, Мендес сильно вдарив його в обличчя. У підсумку – перелом щелепи у двох місцях, лікарня, операція... Уругваєць навіть не вибачився ані перед молодим вихованцем клубу, ані перед його батьками, які приїхали з іншої області і живуть в одній палаті з потерпілим. На запитання про те, чи готовий Мендес покрити витрати на медичне обслуговування, відповів, що порадиться із адвокатом,

– йдеться у повідомленні.

Також львівський клуб заявив, що Мендес дозволяв собі вживати алкоголь та тютюн просто посеред білого дня, у публічних місцях.

У п'ятницю, 23-го серпня, "Карпати" офіційно покинули ще два футболісти – Ігор Карпенко та Андрій Ременюк. Обидва футболісти львівського клубу проведуть наступний сезон в оренді.

Несподівано "леви" розірвали контракт з хорватом Франьо Прце, який тільки влітку 2019-го перейшов у "Карпати".

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