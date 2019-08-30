"Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи

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Суперник Олександрії в Лізі Європи 2019 – результати жеребкування ЛЄ
"Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи / fco.com.ua

"Олександрія", яка дебютує на груповому етапі Ліги Європи, отримала суперників по груповому етапу. Підопічні Володимира Шарана потрапили до групи I.

"Олександрія", яка була в четвертому "кошику", на груповому етапі зіграє проти – німецького "Вольфсбурга", бельгійського "Гента", французького "Сент-Етьєна".

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Перший матч "Олександрія" в Лізі Європи зіграє 19 вересня. Точний календар поєдинків українців стане відомий пізніше.

Фінал Ліги Європи запланований на 27 травня 2020 року у польському Гданську.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олександрія Ліга Європи
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