"Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи
"Олександрія", яка дебютує на груповому етапі Ліги Європи, отримала суперників по груповому етапу. Підопічні Володимира Шарана потрапили до групи I.
"Олександрія", яка була в четвертому "кошику", на груповому етапі зіграє проти – німецького "Вольфсбурга", бельгійського "Гента", французького "Сент-Етьєна".
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Перший матч "Олександрія" в Лізі Європи зіграє 19 вересня. Точний календар поєдинків українців стане відомий пізніше.
Фінал Ліги Європи запланований на 27 травня 2020 року у польському Гданську.
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