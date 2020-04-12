З кимось переплутали: 20-річний футболіст був застрелений біля свого будинку в Еквадорі

20-річний футболіст клубу з Еквадору "Гуаякіля" Едвін Еспіноза був убитий.

Трагічна подія сталася в суботу, 11 квітня, повідомляє Sport.pl.

До слова Помер легендарний пілот Формули-1

Еспіноза знаходився біля свого будинку в найпопулярнішому районі Гуаякіля. У якийсь момент підійшов злочинець і кілька разів вистрілив в нього. Як виявилося пізніше, поранення виявилося смертельним.

"Наскільки нам відомо, Едвіна, ймовірно, з кимось переплутали. Швидше за все, його прийняли за когось іншого. Еспіноза був хорошим молодим гравцем, дуже шанованим, вихованим і освіченим. Я знаю його з 12 років. У такому віці він прийшов у клуб ", – сказав спортивний директор "Гуаякіля" Карлос Франко.

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