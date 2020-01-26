З Кобі Браянтом в авіакатастрофі загинула його донька Джіана
Баскетболіст Кобі Браянт загинув внаслідок падіння гелікоптера. Разом з ним на борту була одна з його доньок Джіана.
Все, що відомо про аварію: Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт
За даним авторитетного баскетбольного журналіста Адріана Вожгаровскього, Кобі Браянт летів в один з тренувальних таборів. На борту гелікоптера була його донька Джіана. Також на борту були ще один юний баскетболіст та його батьки.
До слова: Кадри з місця трагедії гелікоптера з Кобі Браянтом
Джіана теж займалася баскетболом, і Кобі часто водив її на гру.
Дивіться відео, як Кобі Браянт пояснює донці особливість гри в баскетбол
Варто відзначити, зо Кобі проводив чимало часу з дітьми. Тож в його інстаграмі є багато фотографій з ним, в тому числі з Джіаною.
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