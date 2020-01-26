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З Кобі Браянтом в авіакатастрофі загинула його донька Джіана

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Джіана та Кобі Браянт

Баскетболіст Кобі Браянт загинув внаслідок падіння гелікоптера. Разом з ним на борту була одна з його доньок Джіана.

Все, що відомо про аварію: Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

За даним авторитетного баскетбольного журналіста Адріана Вожгаровскього, Кобі Браянт летів в один з тренувальних таборів. На борту гелікоптера була його донька Джіана. Також на борту були ще один юний баскетболіст та його батьки.

До слова: Кадри з місця трагедії гелікоптера з Кобі Браянтом

Джіана теж займалася баскетболом, і Кобі часто водив її на гру.

Дивіться відео, як Кобі Браянт пояснює донці особливість гри в баскетбол

Варто відзначити, зо Кобі проводив чимало часу з дітьми. Тож в його інстаграмі є багато фотографій з ним, в тому числі з Джіаною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My Gigi

Допис, поширений Kobe Bryant (@kobebryant)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAPPY HALLOWEEN

Допис, поширений Kobe Bryant (@kobebryant)

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту Загинув Кобі Браянт
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