З Кобі Браянтом в авіакатастрофі загинула його донька Джіана

Баскетболіст Кобі Браянт загинув внаслідок падіння гелікоптера. Разом з ним на борту була одна з його доньок Джіана.

Все, що відомо про аварію: Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

За даним авторитетного баскетбольного журналіста Адріана Вожгаровскього, Кобі Браянт летів в один з тренувальних таборів. На борту гелікоптера була його донька Джіана. Також на борту були ще один юний баскетболіст та його батьки.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

До слова: Кадри з місця трагедії гелікоптера з Кобі Браянтом

Джіана теж займалася баскетболом, і Кобі часто водив її на гру.

Дивіться відео, як Кобі Браянт пояснює донці особливість гри в баскетбол

Варто відзначити, зо Кобі проводив чимало часу з дітьми. Тож в його інстаграмі є багато фотографій з ним, в тому числі з Джіаною.